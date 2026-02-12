ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград осигурява безплатен транспорт на Голяма Задушница
©
На 14.02.2026 г. (събота) линия № 2 от градския транспорт в Благоевград, която обслужва спирките в близост до стария и новия гробищен парк в областния център, ще бъде безплатна в часовия диапазон от 07:00 до 13:00 ч.
От 07:00 до 08:00 ч. и от 12:00 до 13:00 ч. автобусите ще се движат на интервал от 15 минути, а в диапазона от 08:00 до 12:00 ч. – на 10 минути.
Целта е да бъдат улеснени гражданите, които почитат паметта на своите близки.
Още от категорията
/
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
14:39
"ПСИХО" превзема сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград със звезден актьорски състав
11.02
Дъжд за Благоевград днес
09.02
Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
"ПСИХО" превзема сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" –...
21:36 / 11.02.2026
Община Благоевград финализира процедурата за обезпечаване сигурно...
15:59 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.