Община Благоевград осигурява безплатен транспорт на Голяма Задушница (Месопустна).На 14.02.2026 г. (събота) линия № 2 от градския транспорт в Благоевград, която обслужва спирките в близост до стария и новия гробищен парк в областния център, ще бъде безплатна в часовия диапазон от 07:00 до 13:00 ч.От 07:00 до 08:00 ч. и от 12:00 до 13:00 ч. автобусите ще се движат на интервал от 15 минути, а в диапазона от 08:00 до 12:00 ч. – на 10 минути.Целта е да бъдат улеснени гражданите, които почитат паметта на своите близки.