|Община Благоевград организира информационна среща с жителите на кв. "Запад" за подмяната на отоплителни уреди
По време на събитието общински експерти ще представят в детайли стъпките за кандидатстване, необходимите документи и сроковете за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди с климатици, термопомпи или печки на пелети. Присъстващите ще могат да задават въпроси и да получат съдействие на място при попълването на формулярите за участие.
Всеки желаещ може да кандидатства за включване в програмата, без ограничение за избраната алтернатива, с изключение на фотоволтаичните системи (до 4 kW) в комбинация с климатик, които са предназначени единствено за енергийно бедни домакинства, получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.
Следващата среща ще се състои на 22 октомври 2025 г. (сряда) в IX ОУ, кв. "Ален мак“.
Подробна информация за условията, критериите и образците на необходимите документи е достъпна на официалния сайт на Община Благоевград:
https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh
Подмяната на старите отоплителни уреди е важна стъпка към намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и осигуряване на по-здравословна среда за жителите на общината.
Проектът се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.
