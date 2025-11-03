Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"

© На 5 ноември 2025 г. (сряда) от 17:30 ч. в Пенсионерския клуб в кв. "Струмско“ Община Благоевград организира информационна среща с жителите на квартала, посветена на възможностите за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-съвременни, щадящи околната среда и по-икономични алтернативи.



По време на срещата експерти от общинската администрация ще представят подробно условията за кандидатстване, необходимите документи и етапите на изпълнение на проекта. Присъстващите ще могат да получат индивидуални консултации и помощ при попълването на заявления за безвъзмездна подмяна на уредите си с климатици, термопомпи или печки на пелети.



Инициативата цели да подпомогне домакинствата, като същевременно допринесе за намаляване на замърсяването на въздуха и разходите за отопление.



Предвидено е и предоставяне на фотоволтаични системи до 4 kW на енергийно уязвими домакинства, които са получавали целева помощ за отопление през предходния или настоящия зимен сезон.



Следващата подобна среща ще се състои на 12 ноември 2025 г. (сряда) в Пенсионерския клуб в кв. "Грамада“, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и конкретните стъпки за кандидатстване.



Подмяната на старите отоплителни системи е част от усилията на Община Благоевград за по-чист въздух, по-здравословна градска среда и устойчиво развитие.