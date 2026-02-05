Община Благоевград обявява първото издание на Годишни бизнес награди – Благоевград, с които ще бъдат отличени местни компании с принос за икономическото развитие, социалното израстване и иновативната среда в областния център през изминалата 2025 година.В рамките на Годишни бизнес награди – Благоевград 2025 ще бъдат присъдени отличия в 3 категории: "С принос към общността“, "Поглед към бъдещето“, и "Растеж и развитие“, в които компаниите ще могат да кандидатстват, а победителите ще бъдат определени от компетентно жури.Компаниите могат да кандидатстват в повече от една категория, като попълнят онлайн формуляра за номинация, изберат съответната категория или категории, представят мотивация и придружаващи документи. Формулярът е достъпен в сайта на Община Благоевград до 22 февруари.Гражданите ще могат да определят свой собствен победител, като сами номинират компанията, която има най-значим принос за развитието на Благоевград според тях. Фирмата, събрала най-много номинации ще бъде отличена със специалната награда "Любимецът на Благоевград“. Формулярът за номинации от граждани е достъпен до 25 февруари.Първото издание на Годишни бизнес награди – Благоевград 2025 стартира на 5 февруари с отваряне на формулярите за кандидатстване от компании и за номиниране от граждани. На 11 март всички победители ще бъдат отличени на официална церемония по награждаване.Инициативата има за цел да насърчи добрите бизнес практики, устойчивото развитие и активната роля на компаниите в местната икономика и обществен живот.