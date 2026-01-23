Община Благоевград обяви първия за 2026 г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на до 350 тона хартия и картон, до 100 тона пластмаса и каучук (LDPE), до 5 тона цветни метали и до 55 тона черни метали. Те са генерирани от отпадъци, събрани от общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, участници в Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО), след обработката им в Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци.Публичният търг за продажба на рециклируемите отпадъци, получени в резултат на дейността на Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, се провежда от Община Благоевград в качеството ѝ на водеща община, от името на всички общини – участници в РСУО. Реализираните приходи от търга ще се използват за финансиране на дейности за повишаване на ефективността на управлението на отпадъците в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО).Подробна информация за условията на търга, който ще се проведе на 4 февруари 2026 г. от 14:00 часа в зала 5 в сградата на Община Благоевград, можете да видите в първия коментар.Анаеробната инсталация е част от Регионалната система за управление на отпадъците и включва дейности по третиране на биоразградими отпадъци, при които отпадъкът се преработва в компост. Полученият компост ще се използва за подхранване на почвите в обществените площи, както и ще бъде предоставян на населението на общините – членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Произведената електрическа енергия ще се използва за нуждите на инсталацията, а остатъчната част ще се реализира на свободния пазар на електрическа енергия.