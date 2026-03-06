Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на нова паркова зона с полувкопан обществен паркинг на ул. "Юрий Гагарин“. Прогнозната стойност на процедурата е 1 927 488,97 евро без ДДС, а срокът за подаване на оферти е до 6 април.Новата паркова зона ще бъде естествено продължение на парк "Струмско север“. Реализацията на инвестицията има за цел да подобри градската среда и качеството на живот в района, като създаде повече възможности за спорт, отдих и социални дейности.В рамките на проекта е предвидено изграждането на две спортни площадки – за минифутбол и мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт, както и трибуни за зрители към тях. Ще бъде изграден и линеен скейт парк със защитни преградни стени, детски кът, както и нови пешеходни алеи.Предвижда се още изграждане на парково осветление и системи за видеонаблюдение, поставяне на паркова мебел и кошчета за отпадъци, както и запазване на съществуващата растителност с допълване на нови растителни видове и изграждане на поливни системи.Като част от инвестицията ще бъде изграден полувкопан подземен паркинг с капацитет от 93 паркоместа, включително 3 за хора с увреждания и 11 места за велосипеди. Съоръжението ще бъде изпълнено така, че върху монолитната му покривна част да бъдат разположени част от спортните съоръжения, без да се намалява площта на зелените пространства. Паркингът ще се използва безплатно от живущите в квартала и от посетителите на парка и ще допринесе за облекчаване на проблемите с паркирането в района.Инвестицията се реализира по проект "Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа в Община Благоевград и изграждане на паркова зона в кв. Струмско“, финансиран по Програма "Развитие на регионите“ 2021 – 2027.