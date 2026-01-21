ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград обезпечава сигурността в ключови обекти с физическа охрана
За осигуряването на дейностите кандидатстват фирмите “Е и О Секюрити" ЕООД, “С.И.А. секюрити" ЕООД и “Алфа-груп секюрити" ООД. Прогнозната стойност, обявена с обществена поръчка е 674 905,40 евро без ДДС. Днес бяха отворени офертите на кандидатите, след проверка дали отговарят на условията, ще бъдат отворени ценовите им оферти, а след това и към сключване на договор/и.
Охраната ще се осъществява чрез невъоръжени физически лица, наблюдение на обектите и реакция на сигнали с мобилни охранителни патрули, включително чрез паник бутон. При опит за неправомерно проникване или при възникване на кризисна ситуация, патрулен антомобил ще пристига на място не по-късно от 15 минути след подаване на сигнала.
Физическа охрана 7 дни в седмицата, включително в празничните дни е предвидена за парковете "Ловен дом“, "Даме Груев“, "Бачиново", "Еленово", зоопарка, социалните жилища, православен комплекс "Памет и вяра“, стадион "Христо Ботев“ и Интерната.
Това е част от последователната политика на Община Благоевград за защита на гражданите и обществени пространства.
