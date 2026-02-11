Община Благоевград финализира процедурата за обезпечаване сигурността на редица ключови обществени обекти след проведена обществена поръчка. Целта е да се повиши безопасността на жителите и гостите на града, както и да се защити обществената собственост и пространствата за отдих.Охраната на Зоопарка и парк "Бачиново“ е възложена на "С.И.А. Секюрити“ ЕООД. Социалните жилища, стадион "Христо Ботев“ и Интерната ще бъдат охранявани от "Е и О Секюрити“ ЕООД, а православният комплекс "Памет и вяра“ и паркът в кв. "Еленово“ са поверени на "Алфа-груп Секюрити“ ООД.По обособена позиция 1, която включва Ловния дом и парк "Даме Груев“, процедурата ще бъде обявена отново, тъй като по нея не бяха подадени документи.Охраната ще се извършва чрез невъоръжени физически лица, като обектите ще се наблюдават и при подаване на сигнал мобилните патрули ще реагират незабавно чрез паник бутон. При опит за неправомерно проникване или възникване на кризисна ситуация патрулен автомобил ще пристига на място не по-късно от 15 минути след подаване на сигнала.Физическата охрана ще се осъществява седем дни в седмицата, включително празнични дни. Общата стойност на обществената поръчка е 674 905,40 евро без ДДС, а продължителността на договорите е 33 месеца.Това е част от последователната политика на Община Благоевград за защита на гражданите и обществените пространства в града.