ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград финализира процедурата за обезпечаване сигурността на редица ключови обществени обекти
©
Охраната на Зоопарка и парк "Бачиново“ е възложена на "С.И.А. Секюрити“ ЕООД. Социалните жилища, стадион "Христо Ботев“ и Интерната ще бъдат охранявани от "Е и О Секюрити“ ЕООД, а православният комплекс "Памет и вяра“ и паркът в кв. "Еленово“ са поверени на "Алфа-груп Секюрити“ ООД.
По обособена позиция 1, която включва Ловния дом и парк "Даме Груев“, процедурата ще бъде обявена отново, тъй като по нея не бяха подадени документи.
Охраната ще се извършва чрез невъоръжени физически лица, като обектите ще се наблюдават и при подаване на сигнал мобилните патрули ще реагират незабавно чрез паник бутон. При опит за неправомерно проникване или възникване на кризисна ситуация патрулен автомобил ще пристига на място не по-късно от 15 минути след подаване на сигнала.
Физическата охрана ще се осъществява седем дни в седмицата, включително празнични дни. Общата стойност на обществената поръчка е 674 905,40 евро без ДДС, а продължителността на договорите е 33 месеца.
Това е част от последователната политика на Община Благоевград за защита на гражданите и обществените пространства в града.
Още от категорията
/
Засилва се контролът върху животните по пътищата с междуведомствена комисия в област Благоевград
10.02
Публичен жребий определи класирането по три обособени позиции от обществена поръчка на Община Благоевград за доставка на съдове за отпадъци
09.02
Кметът Методи Байкушев: Страхотно е, че Държавното първенство се завръща в Благоевград след 7 години
07.02
ЮЗУ "Неофит Рилски" и НС на ТПК отбелязват на 5 февруари Международната година на кооперациите
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Засилва се контролът върху животните по пътищата с междуведомстве...
15:39 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.