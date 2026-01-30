ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград е първенец в региона по договорени средства през програмен период 2021-2027 година
На следващите места по договаряне се нареждат бенефициентите от общините Банско, Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Хаджидимово, Сатовча и Гърмен. Подписани договори за финансиране на европейски проекти има и във всички останали общини от областта.
Справката на ОИЦ – Благоевград показва, че програмата с най-много договорени средства в Пиринско е "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това е логично, тъй като тази програма финансира големите инвестиционни проекти както на по-големите общини, така и на малки общини в областта, които участват със свои проекти в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции.
С голям дял договорени средства е и програма "Околна среда“, която финансира скъпи проекти в областта на водите, отпадъците и чистотата на въздуха. Община Благоевград е единствената община в Пиринско, която изпълнява проект с финансиране по ПОС, който цели подобряване качеството на атмосферния въздух чрез безплатна за гражданите подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво. Всички желаещи да сменят печките на дърва и въглища с отоплителни уреди на ток и пелети могат да подадат заявление за това до 6 февруари на партера на Община Благоевград.
Не малко средства на територията на Благоевградска област към момента са договорени и по програмите "Развитие на човешките ресурси“, "Храни и основно материално подпомагане“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.
Общата стойност на договорената от бенефициенти безвъзмездна финансова помощ в Пиринско от началото на програмния период до края на декември 2025 г. е почти 112 млн. евро, като 31% от тях вече са изплатени на организациите, които изпълняват проектите.
През настоящата година бизнесът в Югозападна България и цялата страна ще може да кандидатства за европейско финансиране за въвеждане на зелени технологии, иновации и нови модели в производството. За целта по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са предвидени повече от 300 млн. евро, за които предприятията ще могат да кандидатстват по различни процедури.
С голям интерес от гражданите се очаква и продължаване на мерките за енергийна ефективност в жилищни сгради. Очаква се в средата на годината да започне кандидатстването по процедура за саниране и поставяне на фотоволтаични системи на еднофамилни къщи. Отделно от това стана ясно, че отпада изискването за 20% собствено финансиране на сградите, одобрени по Етап 2 на програмата за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен това, останалият финансов ресурс от процедурата ще бъде разпределен според класирането на останалите в резервния списък блокове по Етап 1.
Пресконференцията на ОИЦ – Благоевград беше уважена от представители на Общинска и Областна администрации – Благоевград, Сдружение на югозападните общини, Общински младежки парламент, център Европа Директно – Благоевград, партньори и медии.
