Община Благоевград е първенец в региона по договорени средства през програмен период 2021-2027 г. Това съобщи по време на пресконференция днес управителят на Областен информационен център – Благоевград Бисер Младенов. 56% от договорените до края 2025 г. средства от Европейските фондове при споделено управление в региона са именно на територията на областния център. Средствата са договорени от различни бенефициенти, действащи на територията на общината, като средствата са по програмите за регионално развитие, околна среда, развитие на човешките ресурси, конкурентоспособност и иновации в предприятията и други.На следващите места по договаряне се нареждат бенефициентите от общините Банско, Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Хаджидимово, Сатовча и Гърмен. Подписани договори за финансиране на европейски проекти има и във всички останали общини от областта.Справката на ОИЦ – Благоевград показва, че програмата с най-много договорени средства в Пиринско е "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това е логично, тъй като тази програма финансира големите инвестиционни проекти както на по-големите общини, така и на малки общини в областта, които участват със свои проекти в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции.С голям дял договорени средства е и програма "Околна среда“, която финансира скъпи проекти в областта на водите, отпадъците и чистотата на въздуха. Община Благоевград е единствената община в Пиринско, която изпълнява проект с финансиране по ПОС, който цели подобряване качеството на атмосферния въздух чрез безплатна за гражданите подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво. Всички желаещи да сменят печките на дърва и въглища с отоплителни уреди на ток и пелети могат да подадат заявление за това до 6 февруари на партера на Община Благоевград.Не малко средства на територията на Благоевградска област към момента са договорени и по програмите "Развитие на човешките ресурси“, "Храни и основно материално подпомагане“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.Общата стойност на договорената от бенефициенти безвъзмездна финансова помощ в Пиринско от началото на програмния период до края на декември 2025 г. е почти 112 млн. евро, като 31% от тях вече са изплатени на организациите, които изпълняват проектите.През настоящата година бизнесът в Югозападна България и цялата страна ще може да кандидатства за европейско финансиране за въвеждане на зелени технологии, иновации и нови модели в производството. За целта по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са предвидени повече от 300 млн. евро, за които предприятията ще могат да кандидатстват по различни процедури.С голям интерес от гражданите се очаква и продължаване на мерките за енергийна ефективност в жилищни сгради. Очаква се в средата на годината да започне кандидатстването по процедура за саниране и поставяне на фотоволтаични системи на еднофамилни къщи. Отделно от това стана ясно, че отпада изискването за 20% собствено финансиране на сградите, одобрени по Етап 2 на програмата за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен това, останалият финансов ресурс от процедурата ще бъде разпределен според класирането на останалите в резервния списък блокове по Етап 1.Пресконференцията на ОИЦ – Благоевград беше уважена от представители на Общинска и Областна администрации – Благоевград, Сдружение на югозападните общини, Общински младежки парламент, център Европа Директно – Благоевград, партньори и медии.