Община Благоевград е номинирана в категория "Публична администрация" за платформата "СигналИн"
Системата, разработена преди малко повече от година, позволява бързо и лесно подаване на сигнали по електронен път за нередности, свързани с градската среда.
Въвеждането на системата е част от усилията за повишаване на прозрачността на администрацията и за насърчаване на активното участие на жителите в оформянето и подобряването на живота в общината.
"Наградите на БАИТ“ отличават приносите на личности, институции и компании в развитието на информационните и комуникационните технологии в България.
Инициативата е учредена през 2004 г., а през 2011 г. е възобновена в обновен формат с разширен обхват на категориите, включително "Публична администрация“, за да бъдат отличавани добрите практики и иновациите в различни сектори.
Церемонията по връчването на отличията от 15-ото издание ще се състои на 24 февруари в София.
