Методи Байкушев, който вече е внесъл предложение по темата до Общински съвет – Благоевград, предаде репортер на ФОКУС.
До момента поддръжката на общинската собственост се осъществява по децентрализиран и разпокъсан модел. Единствено спортните имоти се управляват от общинско предприятие "Спортни имоти“, докато за останалите сгради и обекти отговарят различни звена и назначени лица. Част от ремонтните дейности се изпълняват от звено "Стройремонт“, което в началото на мандата бе влято в ОП "Чистота“ с цел оптимизация на персонала и административните разходи.
"Имахме три отделни предприятия с дублиращи се функции. Оптимизирахме структурата и освободихме повече ресурс за реална грижа за града, което вярвам, че се усети през последните две години“, подчерта кметът Байкушев.
Следващата стъпка е пълна централизация на грижата за общинските имоти. Без да се създава ново предприятие, ОП "Спортни имоти“ ще бъде преструктурирано и преименувано на ОП "Общинско имущество“. В него ще бъдат влети звено "Стройремонт“, както и всички служители, които към момента отговарят за отделни обекти като зала "Яворов“, сградата на Община Благоевград, операта и други ключови общински сгради.
Основната цел на реформата е въвеждането на системен и превантивен подход към поддръжката. За всеки имот ще бъде изготвено пълно досие с цялата документация – ремонти, текущи проверки на инсталации и ясен график за поддръжка. Това ще позволи навременна реакция и ще предотврати сериозни щети и скъпоструващи ремонти в бъдеще.
"Не искаме да разбираме за течащ кран след три години, когато покривът е пред срутване или стената е компрометирана. Грижата трябва да е регулярна и превантивна, както за сградите, така и за обекти като парк "Македония“ и квартал "Вароша“,“ заяви кметът.
Реформата цели и оптимизация на разходите и човешкия ресурс. В момента има служители, които изпълняват сходни дейности на различни места, а други обекти остават без необходимата грижа. Новият модел ще позволи по-гъвкаво разпределение на екипите според реалните нужди.
Броят на служителите няма да се променя. "Нищо не се променя като численост, дори вярвам, че с времето ще постигнем още по-добра оптимизация“, уточни Байкушев.
Ръководител на ОП "Общинско имущество“ ще бъде Драган Стойков. Предприятието ще има две звена – "Спортни имоти“, което ще продължи досегашната си дейност, и второ звено за поддръжка и ремонти на всички останали общински имоти. То ще бъде оглавено от Стефан Попов, който в момента е част от инвестиционния отдел на общината.
