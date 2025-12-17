ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Банско с модернизирано улично осветление вече и в Добринище, Места и Филипово
В рамките на проекта бяха подменени стари и неефективни осветителни тела с модерни LED осветители и автономни фотоволтаични лампи, както и въведена система за мониторинг и управление на енергопотреблението. Реализацията доведе до намаляване на енергийните разходи, подобрена осветеност и повишена безопасност в трите населени места.
Проектът обхваща гр. Добринище, с. Места и с. Филипово и е част от последователните усилия на Община Банско за устойчива инфраструктура, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот на местната общност.
