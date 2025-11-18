Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получено съобщение от жителка на град Благоевград, че в обедните часове вчера в района на ул. "Петър Зографски“, от пазарската й чанта е отнето портмоне със сумата от около 200 лева и лични документи.По случая е образуван заявителски материал за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК.