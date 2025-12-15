Методи Байкушев.
От публикацията му става ясно, че от страна на общината е бил подновен целия асфалт и тротоара от края на кв. Еленово до кръстовището при х. Омон и закърпихме отбивката за храма. Беше много зле, а на празници направо опасно, тъй като много пешеходци е трябвало да минават по един практически разпаднал се тротоар.
"Съгласувахме се и с ВиК - Благоевград - те подмениха водопровода в този участък, така че да намалим вероятността за ново разковапаване там.
Скоро ВиК - Благоевград започва подмяна на водопровода от края на х. Омон до с. Еленово. След това ще преасфалтираме целия участък до селото. Ще бъде разкопано и неудобно около два месеца, но после ще е гладко и с качествено водоснабдяване", допълва още кметът Байкушев.
