"Идва Рождество Христово. Хората все повече се връщат към храмовете. Не само за големи празници - църквите в Благоевград се пълнят вече и за неделните Литургии. Храм св. Архангел Михаил в с. Еленово трудно събира миряните всяка неделя. А на празници направо е неудържимо. Както и в другите храмове, и тук си има една важна причина - младият отец Ангел. Който е слушал негова проповед, знае за какво говоря. А който не е, пропуснал е, но може да се поправи", това написа в профила си във Facebook кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

От публикацията му става ясно, че от страна на общината е бил подновен целия асфалт и тротоара от края на кв. Еленово до кръстовището при х. Омон и закърпихме отбивката за храма. Беше много зле, а на празници направо опасно, тъй като много пешеходци е трябвало да минават по един практически разпаднал се тротоар.

"Съгласувахме се и с ВиК - Благоевград - те подмениха водопровода в този участък, така че да намалим вероятността за ново разковапаване там.

Скоро ВиК - Благоевград започва подмяна на водопровода от края на х. Омон до с. Еленово. След това ще преасфалтираме целия участък до селото. Ще бъде разкопано и неудобно около два месеца, но после ще е гладко и с качествено водоснабдяване", допълва още кметът Байкушев.