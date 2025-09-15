Областният управител откри новата учебна година в Пето СУ "Георги Измирлиев" в Благоевград

© Училищните звънци в област Благоевград зазвъняха от рано тази сутрин, а стотици ученици изпълниха училищните дворове в първия учебен ден.



Областният управител Георги Динев бе част от празничния ден в Пето СУ “Георги Измирлиев" в Благоевград. Той поздрави присъстващите ученици, учители, родители и гости за празника.



"Независимо от това за кой път прекрачвате училищния праг на 15 септември, помнете, че ако искате да сте успешни – трябва да правите нещата, които обичате. Упражнявайте се върху това, което правите", каза Георги Динев в приветственото си слово.



"Това, което мога да Ви посъветвам е да не се страхувате от грешки. Често точно чрез грешките се стига до велики открития. Ако Ви е страх да грешите, няма да можете да направите нещо забележително", подчерта областният управител.



С топли думи се обърна и към първокласницие - "Днес Вие сте героите, на Вашите лица е изписано вълнението от новото предизвикателство. Слушайте Вашите преподаватели, те ще Ви водят по пътя на познанието."



В своето слово той подчерта значението на образованието за бъдещето на младите хора и ролята на учителите като водещи фигури в изграждането на едно по-образовано и отговорно общество и пожела на добър път на всички.



Заедно с директорa на училището г-жа Мария Котева, областният управител проследи празничната програма, подготвена от учениците.



Приветствено слово отправи областният управител и към учениците от ПГТЛП "Гоце Делчев" в Благоевград, където също бе част от тържествения ден.