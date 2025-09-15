Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Областният управител откри новата учебна година в Пето СУ "Георги Измирлиев" в Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:28Коментари (0)91
©
Училищните звънци в област Благоевград зазвъняха от рано тази сутрин, а стотици ученици изпълниха училищните дворове в първия учебен ден.

Областният управител Георги Динев бе част от празничния ден в Пето СУ “Георги Измирлиев" в Благоевград. Той поздрави присъстващите ученици, учители, родители и гости за празника.

"Независимо от това за кой път прекрачвате училищния праг на 15 септември, помнете, че ако искате да сте успешни – трябва да правите нещата, които обичате. Упражнявайте се върху това, което правите", каза Георги Динев в приветственото си слово.

"Това, което мога да Ви посъветвам е да не се страхувате от грешки. Често точно чрез грешките се стига до велики открития. Ако Ви е страх да грешите, няма да можете да направите нещо забележително", подчерта областният управител.

С топли думи се обърна и към първокласницие - "Днес Вие сте героите, на Вашите лица е изписано вълнението от новото предизвикателство. Слушайте Вашите преподаватели, те ще Ви водят по пътя на познанието."

В своето слово той подчерта значението на образованието за бъдещето на младите хора и ролята на учителите като водещи фигури в изграждането на едно по-образовано и отговорно общество и пожела на добър път на всички.

Заедно с директорa на училището г-жа Мария Котева, областният управител проследи празничната програма, подготвена от учениците.

Приветствено слово отправи областният управител и към учениците от ПГТЛП "Гоце Делчев" в Благоевград, където също бе част от тържествения ден.

Още по темата: общо новини по темата: 326
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Национален отбор на България по волейбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: