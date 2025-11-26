ЗАРЕЖДАНЕ...
Областният управител на Благоеврад свика извънредно заседание, заради очакваните дъждове в региона
По време на заседанието Георги Динев изиска от представителите на всички ангажирани институции да докладват за текущото състояние на водните басейни и рисковите райони. Той подчерта, че превенцията е ключова предвид прогнозата за нови интензивни валежи и призова институциите да поддържат постоянна координация помежду си за своевременно реагиране. В тази връзка, извън нормативно установените канали за обмен на информация, участниците в заседанието се договориха да създадат и обща Viber група, където да споделят актуална информация. Целта е да се осигури по-бърза реакция и по-добра синхронизация между службите при евентуално влошаване на обстановката.
По данни на Национален институт по метеорология и хидрология през следващите два дни ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България.
От утре: Промяна на движението в Кресненското дефиле
17:58 / 25.11.2025
Ще обновят ли здравната служба в село Баня?
17:15 / 25.11.2025
Плащаме "Синя зона" в Благоевград и чрез приложения за онлайн бан...
16:15 / 25.11.2025
