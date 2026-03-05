ЗАРЕЖДАНЕ...
Облаци и дъжд в Благоевград
В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, а в местата над 1600 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
