|Облачно време и около 14 градуса за Благоевград днес
В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е от 14° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
