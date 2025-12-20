ЗАРЕЖДАНЕ...
Облачно време днес в Благоевград
Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но постепенно облачността ще се увеличава и вплътява. До края на деня на места в Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд, по най-високите части - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
