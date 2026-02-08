ЗАРЕЖДАНЕ...
Облачно ще е днес в Благоевград
Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава облачно, на места и мъгливо време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.
Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград
06.02
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
31.01
Кметът Методи Байкушев: Страхотно е, че Държавното първенство се ...
18:29 / 07.02.2026
Свлачища затрудняват движението в Благоевградска област
10:24 / 07.02.2026
Благоевград е от тези с най-малко инвалидни пенсии в България
09:22 / 07.02.2026
АПИ предупреди за мъгла в районите на Сандански, Гоце Делчев и До...
09:18 / 07.02.2026
Сандански ще бъде най-топлият град днес, а в Благоевград ще вали
09:19 / 07.02.2026
Километрична колона от автомобили се е образувала в Кресненското ...
14:35 / 06.02.2026
