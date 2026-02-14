ЗАРЕЖДАНЕ...
Обходният път на Кресна трябва да бъде завършен до две години
60 тежкотоварни машини, специализирана сондажна техника и над 170 работници прокарват новото трасе. То е дълго над четири километра и е част от бъдещото платно на магистрала "Струма" в посока София. Точно преди Кресна са разположени пилотните машини.
Момчил Алексиев, зам.-изпълнителен директор на фирмата-изпълнител на проекта: "От тук се отлива новото трасе на магистралата - от Е-79, пресича два пъти река Струма, обикаля Кресна в две тунелни съоръжения и продължава посока изградения през 2019 година участък от Кресна до Сандански. По трасето има три големи съоръжения. Два моста над река Струма и един над река Влахинска. Това, което виждате пред нас е първият мост на река Струма."
Двата тунела "Кресна 1" и "Кресна 2" са с обща дължина около 600 метра.
"След като се приключи изкопаването на порталите и укрепването на скатовете, се преминава към същинското изкопаване на тунелите, което ще трае, може би, горе-долу около една година", допълва той.
За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения – водостоци, през които ще преминават животните.
"В края на участъка, специално за жителите на град Кресна, ще бъде изградена една площадка, на която ще могат да бъдат изпълнявани и поставени търговски обекти. Проектирани са паркоместа за над 50 тежкотоварни автомобила и сериозно количество лекотоварни автомобили", обяснява Мария Йорданова от Агенция "Пътна инфраструктура" пред БНТ.
Предизвикателствата пред проекта включват трудния терен, интензивния трафик и множеството екологични изисквания. Въпреки това от фирмата изпълнител обещават да го довършат до две години. Цялостното приключване на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле обаче няма ясен хоризонт. Планът на властта е това да се случи до 2031 година. Участъкът от Крупник до Кресна е на етап проектиране, а за трасето от София към Кулата тепърва ще се изготвя идеен проект.
