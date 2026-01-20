Методи Байкушев.
Сред мотивите за предложението са наблюдаващата се в последните години устойчива необходимост от засилване на превантивните дейности, насочени към деца и младежи в риск, превенцията на зависимости, ограничаване на насилието, трафикът на хора и други форми на рисково и противообществено поведение. Към момента в община Благоевград дейностите, насочени към едни и същи или сходни целеви групи – деца, младежи, семейства в риск и уязвими общности, се планират и реализират от три отделни структури, което ограничава ефективността, координацията и устойчивостта им.
Целта на предложената реформа е да се осигури единна и последователна общинска политика по превенция, въвеждане на интегриран подход и подобряването на координацията, по-висока ефективност и устойчивост на превантивните мерки, насочени към рисковите групи в община Благоевград.
Кметът предлага звено "Превенции“ да бъде на пряко подчинение на заместник-кмета по образование, бизнес развитие, социална и здравна политика, в структурата му да влязат ръководител на звеното, трима секретари и експерти "Превенции“, осигуряващи обща експертна и административна подкрепа.
За постигане на по-висока ефективност на Общинско звено "Превенции“ кметът предлага Общински съвет да определи и състава на Общинския съвет по наркотични вещества ОбСНВ, който е създаден преди повече от 25 години с решение на ОбС и в момента функционира в нарушение на императивните разпоредби в действащата от 2006 г. нормативна база.
С мотива, че превенцията на употребата на наркотични вещества е сред основните приоритети на Община Благоевград, кметът предлага за председател на ОбСНВ без възнаграждение да бъде определена зам.-кметът Боряна Шалявска, за секретар Борислава Росети. Според предложението на градоначалника в състава на ОбСНВ ще влязат представители на институции, ангажирани с превенцията, лечението и контрола на употребата на наркотични вещества.
Двете предложения ще бъдат разгледани на предстоящо заседание на Общински съвет – Благоевград.
