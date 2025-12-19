ОДМВР-Благоевград получи благодарствено писмо от семейство, пътуващо от Сандански към София за полет със самолет, чийто автомобил в района на Кресненско дефиле е спукал гума. На помощ на хората се отзовали младши инспектор Яни Вуковски и младши инспектор Венцислав Милев – младши автоконтрольори в сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР-Благоевград, които сменили гумата на автомобила и семейството успяло да пристигне навреме за полета си.Ето и пълният текст на писмото:Пишем Ви, за да споделим едно скорошно преживяване с пътната полиция от Благоевград.На 28-ми ноември пътувахме от Сандански към летището в София, когато гумата ни се спука в Кресненското дефилето, малко преди тунела.Бихме искали да благодарим на пътната полиция, която дойде и ни помогна да сменим гумата или по точно те я смениха. Ние трябваше да хванем самолета си от София, и без тяхната помощ нямаше да успеем.Хиляди БЛАГОДАРНОСТИ за тяхната бърза и на време помощ!!! Още веднъж без тях щяхме да изтървем самолета.10 от 10 за тази пътната полиция която ни помогна, дано да има повече такива земни хора, готови да помагат на тези които са в нужда.Сем. Харизанови