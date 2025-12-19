ЗАРЕЖДАНЕ...
ОДМВР - Благовеград с благодарствено писмо от семейство, на което е оказана помощ от полицейски служители
Ето и пълният текст на писмото:
Пишем Ви, за да споделим едно скорошно преживяване с пътната полиция от Благоевград.
На 28-ми ноември пътувахме от Сандански към летището в София, когато гумата ни се спука в Кресненското дефилето, малко преди тунела.
Бихме искали да благодарим на пътната полиция, която дойде и ни помогна да сменим гумата или по точно те я смениха. Ние трябваше да хванем самолета си от София, и без тяхната помощ нямаше да успеем.
Хиляди БЛАГОДАРНОСТИ за тяхната бърза и на време помощ!!! Още веднъж без тях щяхме да изтървем самолета.
10 от 10 за тази пътната полиция която ни помогна, дано да има повече такива земни хора, готови да помагат на тези които са в нужда.
Сем. Харизанови
