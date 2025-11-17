С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26 октомври 2005 г. всяка трета неделя от месец ноември е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия (Световния ден). Традиционно страната ни се присъединява към Световния ден, който тази година се отбелязва на 16 ноември.Когато се отнасят до човешкия живот, последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими и с всяка една загуба се променят съдби, като последствията са не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество.В памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия от ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев“ бе предприета инициатива в знак на съпричастност към близките на загиналите при катастрофи на пътя, като днес учениците подаряваха изработени лично от тях флаери и послания към водачите в града с призив да шофират внимателно и да пазят, както своя, така и живота на другите участници в движението.В този ден на почит към жертвите от катастрофи ОДМВР-Благоевград призовава отново всички ние да се обединим в мислите, усилията и действиятя си и да си дадем сметка, че отговорността за опазването на човешкото здраве и живот е не само на институциите, а и на семейството и на всеки един от нас.За проявената креативност и желанието си да допринесат за повишаване на безопасността на движението и намаляването на пострадалите и жертвите от пътнотранспортни произшествия, от инспектор Радослава Клечорова, младши автоконтрольор Лъчезар Иванов и младши автоконтрольор Красимир Костадинов от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР-Благоевград децата получиха брошури със съвети за пътна безопасност и светлоотрацителни значки.