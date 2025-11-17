ЗАРЕЖДАНЕ...
ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев" с апел към водачите
Когато се отнасят до човешкия живот, последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими и с всяка една загуба се променят съдби, като последствията са не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество.
В памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия от ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев“ бе предприета инициатива в знак на съпричастност към близките на загиналите при катастрофи на пътя, като днес учениците подаряваха изработени лично от тях флаери и послания към водачите в града с призив да шофират внимателно и да пазят, както своя, така и живота на другите участници в движението.
В този ден на почит към жертвите от катастрофи ОДМВР-Благоевград призовава отново всички ние да се обединим в мислите, усилията и действиятя си и да си дадем сметка, че отговорността за опазването на човешкото здраве и живот е не само на институциите, а и на семейството и на всеки един от нас.
За проявената креативност и желанието си да допринесат за повишаване на безопасността на движението и намаляването на пострадалите и жертвите от пътнотранспортни произшествия, от инспектор Радослава Клечорова, младши автоконтрольор Лъчезар Иванов и младши автоконтрольор Красимир Костадинов от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР-Благоевград децата получиха брошури със съвети за пътна безопасност и светлоотрацителни значки.
