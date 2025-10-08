ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Около 06:00 часа на 07.10.2025 г. в землището на гр. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич е проверена постройка, обитавана от 37-годишен мъж от града, у когото са намерени три найлонови пликчета, съдържащи общо около 9,54 грама сух канабис.
В обедните часове на деня, в изоставена постройка в местността "Тръстен“, землище на гр. Петрич са открити три найлонови плика със суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис с общо тегло около 800 грама.
Около 18:00 часа на същата дата в района на ул. "Иван Козарев“ в с. Дамяница, криминалисти при РУ-Сандански проверили 45-годишен мъж от с. Самуилово и 53-годишен мъж от с. Скрът, като у 53-годишния е открито пликче, съдържащо около 3,70 грама сух канабис. По-късо през деня в бетонна постройка, находяща се в района на ул. "Пейо Яворов“ в селото, от полицейските служители е намерена около 70 грама суха тревиста маса в найлонова торбичка, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис.
Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.
