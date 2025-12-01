С открита приемна в Благоевград завърши годишната обиколка на Областен информационен център – Благоевград в общините на Пиринско. Експертите на центъра се срещнаха с жители на 14-те общини на Благоевградска област и отговаряха на актуални въпроси, свързани с европейското финансиране.Кампанията на ОИЦ – Благоевград беше посветена на актуалните възможности за кандидатстване по Програмите, финансирани от Европейските фондовете при споделено управление 2021-2027, както и на Индикативните работни програми за 2026 година. Откритите щандове на ОИЦ по места бяха посетени от жители на общините, представители на държавни и общински администрации, образователни и здравни институции и НПО.Сред най-често задаваните въпроси по време на приемните бяха тези, свързани с предстоящата нова програма за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради, която се очаква да бъде финансирана от новосъздаден Фонд за декарбонизация. Интерес за хората представляваха и компонентите на процедура "Избирам България“, финансирана по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Експертите на ОИЦ-Благоевград представиха и процедури за насърчаване на талантливи ученици, за достъп на уязвими групи и непедагогически персонал до висше образование, финансирани от програма "Образование“. Коментирана беше и Програма "Храни и основно материално подпомагане“, чрез която най-нуждаещите се получават пакети с основни хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди.По време на информационната си кампания в областта, експертите на ОИЦ – Благоевград предоставяха информационни и рекламни материали, свързани с възможностите, които Европейските фондове при споделено управление предоставят. Експертите на центъра продължават да отговарят на въпроси и да предоставят актуална информация чрез имейл, телефон или на място в офиса на Центъра.