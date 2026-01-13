Община Кюстендил и Областен информационен център – Кюстендил организират информационна среща за бизнеса от региона, предаде ФОКУС. Срещата идва след изключително успешната кампания по процедура "Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ по Приоритет 4 "Справедлив преход“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 година.В резултат на кампанията бяха одобрени 104 проекта от област Кюстендил с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 40,86 млн. лв.На предстоящото информационно събитие ще бъдат представени условията за кандидатстване по две нови мерки – "Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и "Подкрепа за устойчив растеж и конкурентоспособност на МСП чрез инвестиции“ по Програма Interreg VI-A България – Сърбия 2021–2027 г.Срещата ще се проведе на 16 януари от 10.30 часа в сградата на Младежки център -Кюстендил на ул. "Граф Игнатиев“ №7.По процедурата за фотоволтаични системи, със срок за кандидатстване до 24 март, предприятията от област Кюстендил ще могат да кандидатстват за изграждане на системи за собствено потребление с инсталирана мощност до 1 MW, включително съоръжения за съхранение на електроенергия.По програмата Interreg VI-A България – Сърбия български и сръбски предприятия от трансграничния регион ще имат възможност да кандидатстват за 100% безвъзмездна финансова помощ за съвместни инвестиционни проекти, насочени към повишаване на производителността, модернизация, дигитализация и разширяване на пазарните възможности.За участие в срещата са поканени представители на Управляващия орган на Програма "Развитие на регионите“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и представител на Съвместния секретариат на Програма Interreg VI-A България – Сърбия.Желаещите да участват трябва да потвърдят присъствието си до 14 януари на електронна поща: oic_kn@abv.bg.