© Фокус Нови работни места в IT сферата ще бъдат разкрити през август в Благоевград. Това заяви основателят на компания Power Partner Solutions Васил Величков, който представи в родния си град академия IT Metamorphosis, целите които си поставя и възможностите за реализация след завършването ѝ.



"Благоевград има огромен потенциал, и макар много фирми да избират да развиват дейността си в големия град, ние ще покажем, че можем да се развиваме и в родния си - Благоевград.", заяви Величков, който има над 20 години опит в IT сферата.



Той поясни, че Академията на Power Partner Solutions е съсредоточена в изучаване на работата със SAP (Софтуер за управление на бизнеса), първият въвеждащ модул ще бъде безплатен, а след завършването му курсистите ще могат да решат дали да продължат обучението си. При добри резултати завършилите ще могат да се реализират в IT-сферата, вкл. в компанията Power Partner Solutions. Периода на обучение в академията е около 4 месеца.



Величков обяви намерението си през август да стартира дейността си в Благоевград с разкриването на 10 работни места.



Домакин на информационната среща бе заместник-кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска. Инициативата е подкрепена от община Благоевград, като пример за добро сътрудничество между образованието и бизнеса в общината.