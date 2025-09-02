ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
“Корали" ООД и “Техно Виста" ЕООД са фирмите, подали документи за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка за доставка на 45 броя нови подземни контейнери за нуждите на община Благоевград.
Единият кандидат е предложил цена от 402 525,00 лева без ДДС, а другият 322 999,65, при прогнозна стойност, заложена от възложителя 402 750,00 без ДДС.
Офертите ще бъдат разгледани от конкурсната комисия, след което ще се премине към подписване на договор за изпълнение.
Съоръженията с обем 3 м³ следва да бъдат оборудвани с механизъм за отваряне с крачен механизъм, осигуряващ безопасна и удобна експлоатация. Контейнерите трябва да бъдат водонепроницаеми, устойчиви на корозия, удари и натиск от земята и странични сили.
Надземната част следва да е от неръждаема стомана и галванизирани метални елементи, с капак, който самозатваря отвора за отпадъци, за да се предотврати проникване на вода, миризми и риск от възникване на огън.
Подземните контейнери значително ще подобрят хигиената в градската среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: