Благоевградският общински съвет прие предложението на кмета на община Благоевград Методи Байкушев за предоставяне безвъзмездно управление за срок от 10 години на нови общински офиси на Агенцията за социално подпомагане и на Агенция за качеството на социалните услуги. Това съобщиха от Община Благоевград. Те се намират на ул. "Тодор Александров“ № 23, а предложението на кмета е съгласувано с министъра на труда и социалната политика и ръководителите на двете агенции.

С предоставянето на новите офиси на социалните структури се осигуряват по-добри условия за работа и по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите.

Агенцията за социално подпомагане ще разполага със шест помещения с обща площ 328,61 кв. м. Три от тях са разположени на партера, с което се осигурява достъпна среда за хора със здравословни проблеми и по-лесен достъп до социални услуги и по-високо качество на услугите. На партерния етаж ще бъде разположен и офисът на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Помещението, което се освобождава на партера в сградата на Общината на пл. "Георги Измирлиев“ № 1 ще бъда трансформирано в гише за обслужване на гражданите, заявяващи услуги от отдел "Гражданско състояние и регистрация“, което ще позволи непрекъсваем работен процес.

В другите освобождаващи се помещения ще се завърнат изнесени в предходни мандати общински структури като звено "Превенции“, обединяващо дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет по наркотичните вещества и Местната комисия за борба с трафика на хора, както и администрацията на ОП "Общинско имущество“, акумулиращо дейността на БД "Спортни имоти“, ОП "Благоевград строй ремонт“.

Събирането на общинска администрация в една сграда ще гарантира по-ефективен контрол върху изпълнението и качеството на задачите, пълноценно прилагане на въведения електронен документооборот, повишаване на ефективността на обслужването на гражданите и на качеството на предоставяните услуги.

Припомняме, че от началото на настоящия мандат Община Благоевград предприема последователни действия за оптимизация на администрацията. В резултат на това в края на 2023 г. общинска администрация беше намалена от 207 на 185 души, преобразуването на ОП "Озеленяване Благоевград“ и ОП "Благоевград строй ремонт“ и вливането им в ОП "Чистота Благоевград“, доведе до намаляване на броя на служителите 363 на 325. В звено "Инспекторат“ числеността е намалена от 24 на 19 служители, в местна дейност "Селско и горско стопанство“ от 17 на 9 служители. С двама по-малко са служителите в отдел "ГСР“ и звено "Обреден дом“.