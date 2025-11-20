ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови образователни възможности за бъдещите гимназисти в община Петрич
Участие в разговорите, проведени в Общината, взеха двамата ректори – проф. д-р инж. Ивайло Копрев и проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, кметът Димитър Бръчков и директорите на училищата – Нина Попова и Таня Иванова.
Коментирано беше да се работи в посока за нова специалност "Геодезия“ в гимназиален етап на СУ "Никола Вапцаров“ и две нови – специалност "Отопление, вентилация, климатизация и газова техника“ и специалност "Асансьорна техника и съоръжения“ в ПГМЕТ "Юрий Гагарин“.
Това са професии, търсени на пазара на труда, които дават възможност и за продължаване на образованието.
От страна на двата университета беше дадена заявка за оказване на подкрепа, включително с преподаватели и учебни материали. Разговорите ще продължат.
