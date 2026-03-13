ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов ужас в хижа в Стара планина
©
По досъдебно производство на Окръжна прокуратура – София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице.
В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.
На 20.12.2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден в хижа в района на село Челопеч В.М. се съвкупил с момичето, като го е привел в безпомощно състояние, а именно упоил.
По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата. За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.
Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
Още от категорията
/
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, при тежка катастрофа между ТИР и лек автомобил в Благоевградско
19.02
Аутопсия ще установи какви са причините, довели до смъртта на куче, открито в благоевградска Бистрица
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Митнически служители задържаха 4 млн. къса цигари в района на Кул...
17:39 / 12.03.2026
Стана ясно колко ще са секционните комисии в община Благоевград з...
17:41 / 12.03.2026
Намаляват сигналите за нередности, свързани с въвеждането на евро...
16:41 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.