България отбелязва своеобразен рекорд в продажбите на нови леки автомобили през 2025 г., съобщиха отОтминалата година е рекордна с продадените 49 389 нови леки автомобила (M1) в съвременната история на страната. Това е с около 6 432 автомобила повече спрямо 2024 година.2008 година беше годината с най- високи продажби на леки автомобили до момента с около 45 478 леки автомобила. Следва да се отбележи, че в данните за първа регистрация през 2025 година има и експорт на нови автомобили. Дори без него, продажбите са най- високи за последните 35 години.Всеки ден през отминалата година са доставяни на клиенти по 135 нови леки автомобила. Наред с повишаване на доходите, основен двигател за търсенето е, че новите автомобили средносрочно излизат по-евтино на собствениците си от покупката на употребявани.В последните години новите автомобили предлагат безпрецедентни ниво на икономия, сигурност, безопасност, свързаност и устойчивост.Относно лекотоварните автомобили (N1), през 2025 година пазарът бележи спад с около 900 автомобила или продажбите им са надолу с около 13%, но данните са непълни, тъй като липсват данни за покупките на такива автомобили от страна на Министерство на отбраната. Спадът е още по- голям при сравнение с далечната 2008 година, когато пазарът е бил повече от два пъти по- голям.При тежкотоварните камиона (N2+N3) след спада през 2024, изминалата година бележи ръст в продажбите с около 13%, достигайки нива от 3 445 камиона.Целият пазар на нови превозни средства за 2025 година все още остава под нивата на далечната 2008 година. Автомобилният парк в България е сред най- старите и амортизирани в Европа, което се дължи основно на липсата на базова политика за ограничаване на силно замърсяващите автомобили. От една страна това води след себе си до редица негативни ефекти като високи нива на замърсяване на въздуха, който е отговорен за преждевременна смърт на 12 до 15 000 души на година в България. От друга – до рекордни нива на смъртност при пътно-транспортни произшествия. В този смисъл ААП се надява тенденцията за подновяване на автомобилния парк да се ускори в следващите години, а това означава приемане на стратегия за трансформация на мобилността от страна на държавата.