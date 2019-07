Николета Лозанова заличава татуировки

© Поредица от болезнени процедури за заличаване на няколко татуировки по тялото си претърпя Николета Лозанова.



Една от тях е емблематична Only God can judge me (Само Господ може да ме съди). Надписът красеше вътрешната част на предмишницата на красавицата от години. Е, това вече е в историята. Болезнените процедури отнемат време и най-вероятно оставят белези, които Николета умело прикрива, поне на снимките в Инстаграм.



Първо инициалите на Валери Божинов се появиха на китката й, когато двамата бяха лудо влюбени. После дойде ред на Ники М., чието име Лозанова изписа под едната си гърда. Между двете любовни татуировки тя изписа името на дъщеря си Никол на ключицата си. Надпис на гърба и още един на ръката, поне засега няма да бъдат изтрити, пише "България Днес“.