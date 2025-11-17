ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
© Фокус
Започвалото на разследване е обхванало най-малко 5-ма италиански граждани, обясни още гостът и добави, че засега няма информация за останалите чуждестранни граждани, които със сигурност са участвали. "Трябва да стигне до края от името на международното правосъдие,“ категоричен е той.
"Тези човешки сафарита са били организирани по хълмовете около босненската столица. Ако жертвата е била дете, този, който е бил в тези сафарита, е плащал и по-висока цена заради изживяването,“ посочи той и обясни, че тук връзката с Белград и режима на Слободан Милошевич не е за подценяване, тъй като сръбският лидер в онзи момент е търсил всякакви форми за допълнително снабдяване със средства заради наложените санкции от международната общност и фактическата международна изолация на Съюзна република Югославия.
"Тази новина отеква и в Сърбия без съмнение, но обаче истината е, че тя се поставя с друг морален знак: как може западни граждани да ходят и да убиват невинни граждани в Сараево. Не се търси връзката със Сърбия и югославските специални служби, които в голямата си степен са замесени в това престъпление,“ каза бившият кореспондент.
Но по думите му връзката на сегашния сръбски президент със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план, "нищо че днес се е облякъл в нова проевропейска форма“.
Журналистът посочи още, че протестите в Сърбия се радикализират и е необходим малък повод, за да избухне трупаното напрежение. "Тази радикализация може да достигне своя връх, ако се допълнително се влоши състоянието на майката на загиналият Стефан Хърка миналата година под козирката на Новосадската гара, която става и повод за тези протести в западната ни съседка“, подчерта Кръстев.
Ситуацията в Сърбия остава много сложна, още повече и след сделката им с Франция за доставка на бойни самолети. "Голям проблем е да се обясни на западните партньори защо сключват сделки с едно авторитарно управление, каквото е това на Александър Вучич, и създават допълнително проблеми в регионалната сигурност на Балканите,“ добави журналистът и обясни, че Вучич е символ на сръбската политика, която се опитва да балансира между различните сфери на влияние, баланс, който става все по труден след последните санкции на САЩ срещу Русия.
Още по темата
/
Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
26.08
Още от категорията
/
ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев" с апел към водачите
10:20
В благоевградския квартал "Грамада" обсъдиха възможностите за безплатна подмяна на печки и котли на твърдо гориво с по-екологични алтернативи
13.11
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина благоевградският цар на баничките
15:55 / 16.11.2025
Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминава...
10:34 / 16.11.2025
Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията в...
10:09 / 16.11.2025
Ансамбъл "Пирин" ни припомни кой е проф. Кирил Стефанов
17:09 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.