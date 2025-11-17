Между 1992-1996 година са убити над 11 000 цивилни в т.нар. прословута "Алея на снайперистите“ в Сараево, където чужденци са се забавлявали да стрелят със снайпери по цивилни хора в града, плащайки за това между 70 000 и 88 000 лири. Разследването на италианските "снайпер туристи“ от италиански прокурори има за цел да покаже докъде може да стигне ролята на организираната престъпност по време на престъпния режим на Слободан Милошевич. Това каза внажурналистът от БНТ и бивш кореспондент на Балканите и в Москва Николай Кръстев.Започвалото на разследване е обхванало най-малко 5-ма италиански граждани, обясни още гостът и добави, че засега няма информация за останалите чуждестранни граждани, които със сигурност са участвали. "Трябва да стигне до края от името на международното правосъдие,“ категоричен е той."Тези човешки сафарита са били организирани по хълмовете около босненската столица. Ако жертвата е била дете, този, който е бил в тези сафарита, е плащал и по-висока цена заради изживяването,“ посочи той и обясни, че тук връзката с Белград и режима на Слободан Милошевич не е за подценяване, тъй като сръбският лидер в онзи момент е търсил всякакви форми за допълнително снабдяване със средства заради наложените санкции от международната общност и фактическата международна изолация на Съюзна република Югославия."Тази новина отеква и в Сърбия без съмнение, но обаче истината е, че тя се поставя с друг морален знак: как може западни граждани да ходят и да убиват невинни граждани в Сараево. Не се търси връзката със Сърбия и югославските специални служби, които в голямата си степен са замесени в това престъпление,“ каза бившият кореспондент.Но по думите му връзката на сегашния сръбски президент със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план, "нищо че днес се е облякъл в нова проевропейска форма“.Журналистът посочи още, че протестите в Сърбия се радикализират и е необходим малък повод, за да избухне трупаното напрежение. "Тази радикализация може да достигне своя връх, ако се допълнително се влоши състоянието на майката на загиналият Стефан Хърка миналата година под козирката на Новосадската гара, която става и повод за тези протести в западната ни съседка“, подчерта Кръстев.Ситуацията в Сърбия остава много сложна, още повече и след сделката им с Франция за доставка на бойни самолети. "Голям проблем е да се обясни на западните партньори защо сключват сделки с едно авторитарно управление, каквото е това на Александър Вучич, и създават допълнително проблеми в регионалната сигурност на Балканите,“ добави журналистът и обясни, че Вучич е символ на сръбската политика, която се опитва да балансира между различните сфери на влияние, баланс, който става все по труден след последните санкции на САЩ срещу Русия.