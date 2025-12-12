ЗАРЕЖДАНЕ...
Необичайна локация за последното заседание за 2025 г. на Общинския съвет в Благоевград
По време на проверлия се по-рано днес Председателски съвет стана ясно, че на 19 декември от 09:30 часа в зала №5, а не както по традиция в зала "22-ри септември", местните парламентаристи ще разгледат интересни точки, сред които предложение на кмета на Община Благоевград Методи Байкушев, относно приемане на план-сметката на относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за единица основа, както и предложение за приемане на наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
ФОКУС припомня, че по-рано тази седмица от общинската администрация в Благоевград съобщиха, че считано от началото на следващата година, Община Благоевград следва да прилага нов ред и нови основи при определянето на размера на такса битови отпадъци, ако от 1 януари 2026 г. влязат в сила измененията в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, Глава трета "Местни такси“, Раздел I "Такса за битови отпадъци“.
Съгласно изискванията на Закона от 1 януари 2026 г. всички общини следва да прилагат принципа "замърсителят плаща“. Община Благоевград предвижда таксата да се определя на база "брой ползватели на имота“, като предлага и стимули за разделно събиране на отпадъци, както и допълнително диференциране за деца, лечебни и образователни заведения и др.
За домакинства само за основното жилище – за разделно събрани отпадъци от опаковки по скала от 10 до 30% от 50 до 150 кг.
За лица, които организират разделно събиране на биоразградими отпадъци – до 10%.
Предстои точката да бъде разгледана на заседание на Общински съвет заедно с направените по време на общественото обсъждане предложения.
