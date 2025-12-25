ЗАРЕЖДАНЕ...
Необичайна колекция в Благоевград
От всеки ъгъл, зад всяка папка и от всяка сметка наднича Добрия старец с дългата брада и благата усмивка. Колекцията от фигури на Борислав е внушителна.
"Всичко започна преди 15 години близо, като бяхме на Македония. От там купих първата фогура на Дядо Коледа. И така започна колекцията. Купувам статуетки навсякъде, където отивам. Има фигурки от България, Македония, Гърция, от Франция, Швеция. Вече ги снимаме, защото не мога да запомня дали ги имаме или не, но всичките - около 110 вече - няма нито един повтарящ се", твърди пред NOVA Борислав Алексиев, собственик на счетоводна къща.
Фигурките носят неповторимо усещане за коледен дух. "Не само за нас, но и за всички, които идват във фирната. По принцип нашата професия е доста суховата - работим само с документи. Но статуетките ни създават малко разнообразие", твърди Борислав.
