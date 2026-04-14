Празниците приключиха, а с тях и удобството от безплатното паркиране в центъра на Благоевград. Днес е първият работен ден след четиридневната почивка и животът в града постепенно се връща към обичайния си ритъм.

Blagoevgrad24.bg припомня, че зоната за платено паркиране беше свободна до края на 13 април. От днес - 14 април (вторник), "Синята зона" вече работи по стандартния си график, затова шофьорите трябва да бъдат внимателни и да не забравят да заплатят престоя си чрез SMS или друг от възможните начини.

Общината напомня още, че контролът ще бъде възстановен в пълен обем, така че нарушенията ще се санкционират.