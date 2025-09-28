Не забравяйте чадъра днес в Благоевград

© Днес ще бъде предимно облачно и с временни прекъсвания на места в западните райони ще превалява дъжд, а през нощта преваляванията ще обхващат и централните райони на страната. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 15°, за Благоевград – 18 градуса, съобщиха от НИМХ.



В планините ще бъде облачно, като високите части ще са в мъгла. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.



Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.