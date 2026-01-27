Сподели close
Поради падналия дъжд, през изминалото денонощие са регистрирани 6 сигнала за отводняване на наводнени помещения в различни района в област Благоевград, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Припомняме, че през вчерашния ден реката в санданското село Склаве отнесе камион. Това става ясно от видео изпратено до Меteo Bulgaria. Причрината е, че реката е придошла. От кадрите се вижда, че камионът е почти изцяло под вода.