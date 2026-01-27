ЗАРЕЖДАНЕ...
Наводнени помещения след дъждовете в Благоевградска област през изминалото денонощие
© ФОКУС
Припомняме, че през вчерашния ден реката в санданското село Склаве отнесе камион. Това става ясно от видео изпратено до Меteo Bulgaria. Причрината е, че реката е придошла. От кадрите се вижда, че камионът е почти изцяло под вода.
