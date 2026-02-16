ЗАРЕЖДАНЕ...
Наводнени мазета и паднали дървета след проливните дъждове в Благоевградско
Сигналите касаят периода от 08:00 часа на 15 февруари до 08:00 часа на 16 февруари. Шест от тях са за отводняване на помещения в град Петрич, в град Гоце Делчев и в село Катунци, община Сандански. Два от сигналите са за паднали дървета.
