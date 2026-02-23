Сериозно напрежение беляза неделния ден на ски писта "Картала“ над Благоевград, след като стотици любители на зимните спортове се отправиха към планината, привлечени от отличните метеорологични условия и добре поддържаната снежна покривка.Още в сутрешните часове паркингът край пистата се оказа препълнен. Автомобили бяха принудени да спират по продължението на пътя, водещ към комплекса, което затрудни движението и създаде предпоставки за допълнително напрежение сред посетителите.Големият наплив доведе и до образуването на дълги опашки пред билетните каси. Част от чакащите споделиха, че са чакали дълго, преди да успеят да закупят лифт карти и да се включат в спусканията.Въпреки организационните затруднения, добрите условия за каране задържаха интереса към пистата през целия ден. Очакванията са при запазване на подходящото време потокът от туристи към "Картала“ да остане засилен и през следващите почивни дни.