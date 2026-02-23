ЗАРЕЖДАНЕ...
Напрежение и дълги опашки на ски писта "Картала" в неделния ден
© STRUMA.COM
Още в сутрешните часове паркингът край пистата се оказа препълнен. Автомобили бяха принудени да спират по продължението на пътя, водещ към комплекса, което затрудни движението и създаде предпоставки за допълнително напрежение сред посетителите.
Големият наплив доведе и до образуването на дълги опашки пред билетните каси. Част от чакащите споделиха, че са чакали дълго, преди да успеят да закупят лифт карти и да се включат в спусканията.
Въпреки организационните затруднения, добрите условия за каране задържаха интереса към пистата през целия ден. Очакванията са при запазване на подходящото време потокът от туристи към "Картала“ да остане засилен и през следващите почивни дни.
Община Разлог въвежда мерки за безопасно отбелязване на Сирни заг...
15:10 / 22.02.2026
15:10 / 22.02.2026
Мартин Бусаров отново ще бъде начело на РИК - Благоевград, замест...
15:10 / 22.02.2026
15:10 / 22.02.2026
