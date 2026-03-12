ЗАРЕЖДАНЕ...
Намаляват сигналите за нередности, свързани с въвеждането на еврото в област Благоевград
На днешното заседание беше отчетено значително намаляване на подадените сигнали за нередности, свързани с въвеждането на еврото на територията на област Благоевград. Представителите на институциите информираха областния управител Николай Куколев, че към момента не са установени затруднения при прилагането на предприетите мерки.
От общинските администрации на територията на областта съобщиха, че през изминалата седмица не са постъпвали сигнали, жалби или оплаквания, свързани с разплащанията в евро. Не са установени проблеми или затруднения при прилагането на действащите указания и нормативни изисквания.
Директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Илия Тупаров отбеляза, че на територията на ОДМВР- Благоевград за месец март не са образувани преписки или досъдебни производства.
Гл. инспектор Николай Райков от Комисията за защита на потребителите също отчете значителен спад в броя на подадените жалби, като за последната седмица няма постъпила нито една жалба или сигнал във връзка с еврото. Въпреки това, контролната дейност на институцията продължава активно с цел недопускане на нарушения и защита на интересите на потребителите.
От Областна пощенска станция- Благоевград също отчитат намаляване на заявките за обмяна на банкноти в пощенските станции.
Директорът на ТД на НАП – Катя Янчовичина съобщи, че в периода 05.03.2026 г. до 10.03.2026 г. във връзка със закона за еврото са извършени общо 225 бр. проверки на територията на ОД София, от които 114 са на територията на област Благоевград. В това число /225 броя/ отработени сигнали на територията на ОД София – 82 броя, от които 16 броя на територията на област Благоевград.
Установени нарушения по ЗВЕРБ /Закон за въвеждане на еврото в Република България/ на територията на ОД София – 6 броя, от които 0 броя на територията на област Благоевград. Други видове нарушения на територията на ОД София – 28 броя, от които 9 броя на територията на област Благоевград. Съставените АУАН от ОД София са 15 броя, от които 5 броя на територията на област Благоевград. Издадени НП /Наказателни постановления/ от ОД София – 2 броя, от които 0 броя за ЗЛ /Задължено лице/ на територията на област Благоевград.
