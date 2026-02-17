Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград, съвместно с Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград и Югозападния университет "Неофит Рилски“ проведоха мащабно учение, предадеДиректорът на болницата д-р Димитър Димитров обясни, че като част от националната сигурност, системата на здравеопазването е изключително важно звено в случай на масов травматизъм.По думите му независимо каква е ситуацията – дали става дума за ПТП, пожар в обществена сграда или за терористичен акт, по-голяма част от звената на Спешната медицинска помощ попадат в едно или няколко лечебни заведения."Участието на здравната система е основополагащо в подобни събития. Идеята е на доц. Силвия Кирилов, който в нашите срещи подчертаваше, че системата трябва да бъде тествана и подготвена именно за подобни ситуации“, каза още д-р Димитров.МБАЛ – Благоевград е първата болница в страната, организираща подобно мероприятие. В последните 20 години събитие с акцент "здравеопазване“ не е провеждано в България, уточни директорът на благоевградската болница.Той обясни, че идеята е била да се започне с едно по-малко събитие – с участие на една болница и един ЦСМП. Цялата логистика е създадена съвместно от екипите на ЦСМП и МБАЛ – Благоевград. "Има огромно участие на студентите от факултета по "Обществено здраве“ и "Операторско майсторство“. Студентите участват като статисти“, допълни д-р Димитров.Логистиката е базирана на западните стандарти – така, както една западна система реагира в случай на масов травматизъм. "Базирали сме се на техните протоколи като пълноправен член на ЕС. Ние сме длъжни да усвоим техните начини на действие. Събитието се извършва само в ограничен участък“, подчерта директорът на лечебното заведение.От думите му стана ясно, че се тренира от ноември 2025 година до сега."Ние действително направихме нещо важно, полагайки основите на процес, който искаме да се унифицира във всички здравни заведения“, коментира той."Значението е да бъдем подготвени, за да спасим колкото се може повече хора. Едно от нещата, които водят до лоши резултати, е паниката и неорганизираната реакция. МБАЛ – Благоевград е първата голяма болница, която приема най-тежките и най-сложните травми“, каза още д-р Димитров.