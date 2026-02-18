ЗАРЕЖДАНЕ...
Награди за най-добрите деца в Сандански, участвали в състезанието "Арт проект Мартеница"
С много настроение, творчество и усмивки Сандански ще посрещне 1 март – един от най-обичаните български празници.
Празничният ден ще започне в 11:00 ч. на площад "България“ с представяне на проектите в конкурса "Арт проект мартеница“. Участниците ще представят своите оригинални и вдъхновяващи творби, посветени на Баба Марта и българските традиции, като най-добрите ще бъдат наградени.
За празничния 1 март децата от ДГ "Радост“ и IV ОУ "Св. Св. Козма и Дамян“ ще зарадват присъстващите с празничен концерт и артистични изпълнения.
За всички малки творци ще бъде организирана и арт работилничка с Младежки център – Сандански, където децата ще могат да изработят красиви мартеници и да се потопят в магията на традицията.
За всички малки и пораснали деца в 12:30 ч. в Дома на културата, община Сандански осигурява кинопрожекция на анимационния филм "Великото пътешествие 3". ВХОД СВОБОДЕН!
