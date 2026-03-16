Хасан Адемов лично се включи в началото на раздаването на хранителните пакети, което започна на 16 март и ще продължи поетапно в цялата страна до средата на май, съобщиха от ведомството.
"В пакетите има 11 вида хранителни продукти. За едночленно и двучленно семейство теглото на тези 11 продукта е 11 килограма, а цената е 27 евро. За тричленно семейство пакетът естествено е по-голям. Става въпрос за 24 килограма. Цената на този пакет е 65 евро“, обясни Адемов. Хранителните продукти се раздават в партньорство с Българския Червен кръст и със съдействието на структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
Адемов инструктира служителите на АСП да подпомагат тези, които срещат затруднение да пренесат пакетите. Той лично се запозна със съдържанието им.
"В случаите, в които няма възможност гражданите сами да получат тази подкрепа, дирекция "Социално подпомагане“, заедно със социалния патронаж по общините и подкрепата на БЧК, имат ангажимента тази помощ да бъде предоставена на място“, обясни Адемов.
АСП получиха изрични инструкции да следят внимателно да няма злоупотреби с хранителните пакети, свързани с предстоящите избори. Министърът допълни, че най-уязвимите имат нужда от подкрепа сега, в края на зимата – при ръст на цените и липса на редовен бюджет.
"Не се съобразяваме с това, че предстоят избори. Това няма нищо общо с предизборната кампания. Тази подкрепа и всички инструменти на социалната политика няма да бъдат използвани за манипулиране на уязвимите групи, за да не стигаме до грозните прояви, които сме виждали през други години“, допълни той.
Списъците с тези, които могат да получат хранителни продукти, се изготвят от Агенцията за социално подпомагане чрез нейните регионални поделения – дирекциите "Социално подпомагане“. Сред имащите право на подкрепата са хора с увреждания; получаващи енергийно подпомагане; хора с ниски доходи; майки, които получават помощ за гледане на дете до една година, и др.
Над 317 пункта в цялата страна са местата, където пакетите могат да бъдат получени.
Сред хранителните продукти са ориз, олио, брашно, както и различни консерви – зеленчукови и местни.
