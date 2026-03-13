Благоевград ще бъде домакин на Държавното първенство по карате, което ще се проведе на 14 и 15 март в спортна зала "Скаптопара“.

В турнира ще участват над 800 състезатели от цялата страна, представители на 40 клуба, които ще премерят сили във всички възрастови групи.

Турнирът е част от спортния календар на Българската федерация по карате и събира родния елит в този стил на бойното изкуство. Държавното първенство се организира от СК "Цанев“ с подкрепата на Община Благоевград.

Входът е свободен. Любителите на спорта ще имат възможност да подкрепят състезателите и да станат свидетели на оспорвани двубои.

 

 

 

 