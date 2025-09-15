ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 700 са първокласниците в община Благоевград, кметът откри учебната година в две от училищата
Още в 9:30 часа тази сутрин в двора на Девето училище се събраха стотици деца и родители. Там новата учебна година бе официално открита от директора Василка Величкова и кмета Методи Байкушев, които спазиха традицията и посрещнаха учениците с менче с вода и тържествен звън.
"Заедно – учители, родители и деца ковем успеха на нашия народ. Вкъщи се случва възпитанието на децата, а в училище те получават знание, което превръщат в познание. Всички ние трябва да осъзнаем своята отговорност и да се хванем за ръце, за да дадем най-доброто на нашите деца.“ С тези думи кметът Методи Байкушев се обърна към учителите и родителите и пожела на учениците здраве и успех.
Учебната година за Второ основно училище "Димитър Благоев“ започна в 11:30 часа в двора на НХГ, където временно ще се провеждат част от занятията на учениците до приключването на ремонта в собствената му сграда.
Директорът на училището Милена Ковачева и кметът приветстваха децата, които се очаква до месец да влязат в напълно обновена училищна база.
На тържествата в учебните заведения в Благоевград присъстваха и заместник-кметовете на Община Благоевград и експерти от администрацията. Тази година над 700 първокласници прекрачват училищния праг за първи път.
Община Благоевград пожелава на всички ученици и учители здрава, вдъхновена и успешна нова учебна година.
