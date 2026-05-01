Никак няма да е скучно за ценителите на културата в Благоевград през май. Чакат ни над 50 събития и за всеки ще има по нещо, съобщават от Общината, цитирани от ФОКУС.

Фестивали като "Занаят фест“, Ретро парадът, изложби, театрални постановки, литературни срещи, музикални концерти и спортни прояви, както и отбелязването на значими исторически дати, оформят културния календар на Община Благоевград.

Общинските и държавни културни институти, образователни заведения и творчески формации ще изпълнят залите и откритите пространства на града с разнообразна програма за всички възрасти.

И тази година кулминацията на месеца са честванията, посветени на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград.

По този повод ще се проведе традиционно шествие на училищата, ще бъдат изнесени празнични концерти с участието на местни състави и гост-изпълнители.

Традиционните абитуриентски шествия ще допринесат за тържественото настроение в града.

