"Недостигът на работна ръка - причини, последици и решения на европейско, национално и местно ниво“. Това беше темата на информационна среща, която обедини усилията и ресурсите на Областен иинформационен център - Благоевград, Център Европа директно - Благоевград и Регионален център за социална икономика и социални иновации - Благоевград. Участие в събитието взе и директорът на Дирекция Бюро по труда – Благоевград. Събитието беше уважено от областния управител на Благоевградска област г-н Николай Куколев, представители на институции, НПО и работодатели.Основната причина за недостига на работна ръка и липсата на умения е застаряващото население на Европейския съюз и на Европа като цяло, коментира по време на откриването на събитието ръководителят на Център Европа директно – Благоевград г-жа Красимира Хаджикосева. Освен това, статистиката на ЕС показва огромно несъответствие между работната ръка и необходимите умения. 63% от малките и средни предприятия в ЕС сигнализират, че не разполагат с необходимите кадри за работа. Този процент е още по-голям в България – 70% изпитват недостиг на кадри. И тук ставаме свидетели на един много особен проблем – от една страна говорим за безработица, а същевременно работодателите страдат от липса на работна ръка. Причината – липсата на умения и компетенции у работещите, адекватни на настоящата икономическа действителност.5,27% е безработицата в двете общини Благоевград и Симитли, на територията на които Бюро по труда – Благоевград оперира, съобщи директорът г-жа Петя Гюрова. Бизнесът търси основно работници със средно образование, като най-голям е недостигът в секторите производство и услуги. За да компенсират липсата на компетентности бюрата по труда в цялата страна предлагат различни възможности под формата на курсове и преквалификация.Акцент в представянето на Гюрова беше активната в момента процедура "Младежка заетост +“, която се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. Програмата е насочена към младежи до 29-годишна възраст и по нея се предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучения за придобиване на меки умения. По мярката ще бъдат обхванати най-малко 8520 младежи в цялата страна.Ролята на Европейските фондове за споделено управление за подпомагане на заетостта, обучението, социалното включване и развитието на регионите беше засегната от експерта на ОИЦ-Благоевград Десислава Атанасова. Тези фондове играят важна роля за намаляване на безработицата в България чрез инвестиции в образование, обучение и развитие на човешкия капитал. Чрез различни програми се предоставят възможности за придобиване на нови знания, професионални умения и квалификация, които улесняват достъпа на безработните лица до пазара на труда. Основен акцент в презентацията беше поставен върху Европейски социален фонд +, който финансира именно програми за обучение, преквалификация и развитие на умения.По време на срещата Регионален център по социална икономика и социални иновации – Благоевград представи проект "Създаване на Национален компетентностен център за социални иновации и насърчаване на социалните иновации в България – Компонент 1“. Центърът ще идентифицира, валидира и стимулира прилагането, развитието и мащабирането на иновативни модели в самостоятелната заетост, социалната икономика, предприемачеството и подкрепата за младите иноватори. Ще бъдат разработвани решения за посрещане на социални предизвикателства на местно ниво, съобразени със специфичните нужди на общностите. Целта е установяване и въвеждане на социални иновации в областта на пазара на труда и социалното включване.Целта на организаторите на днешното събитие беше да поставят във фокуса на общественото внимание задълбочаващия се недостиг на работна ръка, липсата на умения у заетите в отделни сектори и необходимостта към адаптиране към новите тенденции в областта на заетостта, каквито са дигитализацията и зелената икономика.